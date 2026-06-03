Dvadesetdvogodišnji V.B. iz Podgorice, koji izdržava zatvorsku kaznu u UIKS-u u Spužu, osumnjičen je da je u noći između 20. i 21. maja silovao 53-godišnjeg osuđenika. Nakon prijave koju je žrtva podnela zaposlenima u ustanovi, policija je sprovela istragu i protiv osumnjičenog podnela krivičnu prijavu Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Kako navode iz Uprave policije, obe osobe, i osumnjičeni i oštećeni, osuđene su i nalaze se na izdržavanju kazni zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) u Spužu.

Krivično delo su zaposleni u UIKS-u prijavili Odeljenju bezbednosti Danilovgrad 22.05.2026. godine, nakon čega su, kako se navodi, policijski službenici, u koordinaciji i po nalogu nadležnog tužioca, preduzeli niz mera i radnji koje su, prema njihovim tvrdnjama, dovele do identifikacije V.B. kao osobe osumnjičene za navedeno krivično delo.

"Sumnja se da je V.B. krivično delo silovanje izvršio noć ranije, u noći između 20. i 21. maja 2026. godine, oko 03.00 časa, u sobi jednog paviljona UIKS-a. Žrtva silovanja je događaj prijavila zaposlenima u UIKS-u, koji su potom o navedenom obavestili policiju", navodi se u saopštenju.

Krivična prijava protiv V.B. podneta je nadležnom državnom tužiocu u redovnom postupku.

(RTCG)