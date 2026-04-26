Bivša supruga Harisa Džinovića, Melina Galić, sada Arnold, venčala se za bogatog biznismena u Monaku.

Pevač nije preterano želeo da komentariše ovu novost, a sada je u emisiji "Premijera - vikend specijal" otkrio da sin Kan vodi računa o njemu.

- Sin vodi računa o meni, pita me da li sam gladan, da li treba da me dočeka ili dođe po mene. U tom slučaju požurim kući, pa se onda zajedno smejemo i družimo - otkrio je Haris, koji se potom dotakao i Melinine udaje.

- Kada sam se razveo, za mene je to bilo završeno. To da li će se ona udavati nikada me nije zanimalo. Kad god me neko pita o tome, jednostavno prekinem razgovor. Zaista me njen život ne zanima. Koga zanima, neka pogleda sam. Ne mogu da pričam o nečemu što nisam video, doživeo ili osetio. Živim svoj život - rekao je Džinović.

- Više se trenutno priča o njenim „milionerima, avionima i kamionima“, nego o našem razvodu - dodao je pevač, a o medijskim naslovima imao je da kaže sledeće:

- Mislim da su to naduvani tekstovi, gde god se okrenem, vidim neku vest. To je verovatno njen PR, naručeni tekstovi. Ni o Dženifer Lopez se nije toliko pisalo kao o njoj. Nisam bio ranjen, da bih morao da se oporavljam posle razvoda. Nisam očekivao neke stvari, ali su se desile. Da se ponovo zaljubiim, verovatno bih doživeo isti scenario - objasnio je Haris za Pink.





Podsetimo, dok se sin Kan nije pojavio na majčinoj svadbi, ćerka Đina ipak je prisustvovala proslavi, a majci je kupila poklon od 5.000 evra.

