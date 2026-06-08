Pevač Patrik Bruel priveden je u ponedeljak ujutru nakon prijava za silovanja i sek*ualne napade protiv njega.

Saopštenje o privođenju je dalo tužilaštvo u Nanteru za Parisien, potvrđujući informaciju France Info, a kako je navedeno, biće ispitivan o događajima „koji se u ovom trenutku tiču 13 žrtava“.

Trenutna istraga se odnosi na činjenice prijavljene od strane tri žene koje optužuju Patrika Bruela za sek*ualne napade i pokušaje silovanja između 1997. i 2001. godine, dodao je tužilac, kao i za činjenice silovanja ili pokušaja silovanja, sek*ualnih napada i uznemiravanja prijavljene od strane drugih žena u Francuskoj i Belgiji.

Bio je pozvan na saslušanje u okviru ove pritvorske procedure već nekoliko nedelja, prema izvoru bliskom istrazi.

"Odgovoriće na sva pitanja istražitelja"

Prema informacijama, Patrika Bruela prate njegove dve advokatice, Me Fanny Colin i Me Céline Lasek, koje mu pružaju odbranu zajedno sa Me Christopheom Ingrainom.

- On je već nekoliko nedelja davao do znanja da stoji na raspolaganju pravosudnim organima, kako bi konačno mogao da odgovori u okviru sudskog postupka, pred nadležnim organom. Odgovoriće na sva pitanja istražitelja i dostaviće sve potrebne elemente da dokaže svoju nevinost - saopštile su njegove advokatice.

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