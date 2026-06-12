Rusija je započela izgradnju nove vojne baze u Republici Kareliji, u neposrednoj blizini granice sa Finskom, a promene na terenu već su jasno vidljive na satelitskim snimcima koje je analiziralo finsko izdanje Yle.

Prema njihovim navodima, reč je o jednom od najvećih vojnih proširenja na severozapadu Rusije u poslednjih nekoliko godina.

U selu Nova Vilga, u blizini Petrozavodska, već je počela izgradnja velikih kasarni dimenzija oko 65 puta 24 metra. Površina svakog sprata iznosi približno 1.500 kvadratnih metara, što ukazuje da će objekti moći da prime veliki broj vojnika.

Prema procenama koje prenosi Yle, budući garnizon mogao bi da čine jedinice motostreljačke brigade ili glavni elementi motostreljačke divizije sa ukupno do 6.000 pripadnika. Ove snage bile bi deo 44. armijskog korpusa Lenjingradskog vojnog okruga.

Obnavlja se i stari garnizon

Istovremeno se obnavlja nekada napušteni garnizon „Ribka“, udaljen oko 160 kilometara od finske granice.

Satelitski snimci pokazuju da je vojna tehnika već počela da pristiže na tu lokaciju, što ukazuje da objekat postepeno ponovo ulazi u funkciju.

Planovi ne obuhvataju samo pešadijske jedinice. Prema informacijama finskog lista, u Petrozavodsku bi mogla da bude formirana ili premeštena posebna brigada železničkih trupa, čiji je zadatak održavanje i razvoj vojne transportne infrastrukture.

NATO pažljivo prati situaciju

Finsko izdanje navodi da su razmere promena veoma velike. Na teritoriji Karelije ranije su se uglavnom nalazila skladišta vojne opreme, radarska stanica i borbeni avioni na aerodromu u Petrozavodsku.

Sada se, međutim, beleži mnogo šire vojno prisustvo i razvoj novih kapaciteta.

Prema oceni lista Yle, izgradnja nove vojne baze predstavlja ozbiljan bezbednosni izazov za Finsku, koja je u međuvremenu postala članica NATO-a.

Zbog toga Severnoatlantska alijansa pažljivo prati razvoj situacije koristeći satelitski nadzor i druga obaveštajna sredstva.