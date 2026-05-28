Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su pedesetdevetogodišnjeg muškarca iz Trstenika zbog sumnje da je izvršio krivično delo obljuba nad detetom.

- On se sumnjiči da je u proteklom periodu imao intimne odnose sa detetom - saopšteno je iz policije.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

