Tridesettrogodišnji muškarac iz Karbinaca iz Makedonije, uhapšen je u ponedeljak zbog sumnje da je mesecima silovao devojku dok je boravio u njenoj porodici, kao i da joj je preneo zaraznu bolest.

„Dana 08.06.2026. u 13:50 časova, policajci SVR Štip lišili su slobode B.T. (33) iz jednog sela u opštini Karbinci. On se sumnjiči da je u periodu od januara do marta 2026. godine, boraveći u domu porodice u selu u blizini Svetog Nikole, izvršio seksualne radnje, svlačio i dodirivao telo njihove maloletne ćerke, kao i da joj je preneo zaraznu bolest, što je potvrdio Institut za sudsku medicinu Skoplje prilikom pregleda deteta i njega“, navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Osumnjičeni se nalazi u policijskoj stanici, a protiv njega je podneta krivična prijava zbog silovanja deteta mlađeg od 15 godina po članu 188, kao i zbog prenošenja zarazne bolesti po članu 205 Krivičnog zakonika.