Prema saopštenju policije, osumnjičeni mladić iz sela Zdunje, zaposlen u osnovnoj školi, naveo je 14-godišnju devojčicu da mu pošalje svoje seksualno eksplicitne fotografije i video-zapise, a zatim ju je ucenjivao, rekavši da će ih objaviti ako ne izađe sa njim.

- Dete žrtva je pristala da se sastane, nakon čega ju je osumnjičeni odveo u kuću u oblasti Gostivara, gde je počinio blud, krivično delo kažnjivo sa najmanje osam godina zatvora. Kasnije je ponovo pokušao da je uceni da se sastane, ali je devojčica odbila, nakon čega je objavio eksplicitne fotografije i video-zapise koje je imao na društvenoj mreži. Time ih je učinio dostupnim drugim ljudima, čime je izvršio drugi zločin, koji je počinjen u februaru ove godine i za koji je kazna zatvora od tri do 10 godina - navodi se u saopštenju makedonske ustanove.

Tužilaštvo ga sumnjiči da je počinio krivično delo silovanje deteta mlađeg od 15 godina, kao i za zloupotrebu tuđeg snimka, fotografije, audio-zapisa ili dokumenta sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

S obzirom na to da su za oba krivična dela predviđene visoke kazne, tužilac je procenio da postoji visok rizik da će osumnjičeni pobeći kako bi izbegao krivično gonjenje.

Postoji i rizik da će uticati na dete žrtvu, ali i da će ponoviti krivično delo.

Iz tih razloga javni tužilac je podneo predlog sudiji za prethodni postupak da se osumnjičenom odredi mera pritvora.

Kako su javili lokalni mediji, izvršen je i pretres u njegovoj kući, kao i u drugoj kući u ataru sela Raven, gde je on boravio, obaveštava tetovska policija.

Otkriveno je i da je ceo slučaj policiji prijavio devojčicin otac.

- Dana 24. aprila 2026. godine četrdesetdvogodišnji stanovnik Gostivara prijavio je da je pre nekoliko meseci u oblasti Gostivara nepoznata muška osoba u crnom džipu marke „folksvagen“ presrela njegovu maloletnu ćerku i upotrebom fizičke sile je silovao, preteći njoj i njenoj porodici životom - objasnio je Fatmir Redžepi, portparol SVR Tetovo.

Takođe je objasnio kako je osumnjičeni otkriven i kako je uhapšen.

- Dana 22. 4. 2026. godine eksplicitne fotografije i video-snimci ćerke podnosioca prijave objavljeni su na društvenim mrežama. Nakon preduzetih mera, osoba je pronađena, izvršeni su pretresi, tokom kojeg su zaplenjeni laptop, mobilni telefon, USB priključak i drugi predmeti. Osoba je zadržana u policijskoj stanici radi daljeg postupka, nakon čega će biti podnet odgovarajući izveštaj - rekao je portparol Redžepi.