Anđela je poslednji put viđena u to vreme na stajalištu Zeleni venac u centru Beograda i od tada joj se gubi svaki trag. Ona je u četvrtak došla iz Beča u Beograd, međutim, od tada se nije javila nijednom članu porodice, dok je u nedelju poslednji put viđena na Zelenom vencu.

Prema pisanju Blica, nju je poslednji video vozač autobusa na stajalištu Zeleni venac kada je krenula ka Ulici kneza Miloša.

Navodi se da ona kod sebe nema telefon, novčanik niti neke lične stvari, što dodato otežava potragu za njom.

Njena snajka je juče ispričala kada su se poslednji put čule.

- Anđela živi u Beču, a u četvrtak je stigla u Beograd. Od tog dana nije se čula ni sa kim od članova porodice - ispričala je juče ona za Blic.

Navela je da je ona juče ujutru pokušala da joj se javi sa Instagrama od vozača autobusa.

- On je rekao da je bila vidno dezorijentisana, bez telefona, ključeva od auta, bez novca i ličnih stvari. Rekla mu je da je morala da napusti hotel, ali mi ne znamo ni u kom hotelu je bila - rekla je ona.

Svi koji imaju bilo kakvu informaciju i nestaloj Anđeli mogu kontaktirati policiju ili pozvati na broj 0659738997.

