Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju koja za nama. On se oglasio važnom porukom i upozorio sve građane naše zemlje da se Srbija nalazi na raskrsnici.

- Srbija se nalazi na važnoj raskrsnici i pred ozbiljnim i strateški značajnim odlukama koje će oblikovati našu budućnost. Ne bi bilo prvi put da biramo između mira i sukoba, napretka i stagnacije, stabilnosti i neizvesnosti i zato je od presudnog značaja da odluke donosimo odgovorno i promišljeno - istakao je predsednik Srbije uz video-zapis Nedelja sa predsednikom objavljen na njegovom zvaničnom nalogu na Instagramu.

U sklopu tog snimka predsednik je podsetio na sve ono što je tokom prethodne nedelje radio boreći se za našu zemlju i sve njene građane.



- U vremenu u kojem živimo, svakodnevno osećam težinu odgovornosti koju nosi vođenje države u složenom i nepredvidivom svetu. Suočavamo se sa izazovima koji ne poznaju granice - od bezbednosnih kriza i ekonomskih pritisaka, do ubrzanih globalnih promena koje utiču na svakog čoveka - poručio je šef naše države.

Na kraju je zaključio:



"Mudrost našeg naroda, kao i iskrena ljubav prema Srbiji koju pokazuju svojim radom, strpljenjem, optimizmom i energijom, daju mi snagu da izdržim i najveće teškoće. Njihovo poverenje nikada neću izneveriti. Živela Srbija!"