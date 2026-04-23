Po nalogu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona su danas na području opštine Velika Kladuša uhapsili dve osobe, od kojih je jedna maloletna.

Maloletno lice je uhapšeno zbog sumnje da je počinilo krivično delo silovanje, a punoletno lice zbog sumnje da je počinilo krivično delo teško ubistvo i pokušaj teškog ubistva.

Tokom dana lica će biti predata Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona i, nakon što budu ispitana, biće odlučeno o daljim merama i radnjama.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona će prioritetno preduzimati istražne radnje u cilju utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja i rasvetljavanja svih okolnosti ovih krivičnih dela.

