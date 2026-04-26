Jedini sam ja 90-ih godina govorio – Mi stradamo danas zato što je Rusija na kolenima, podseća predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

"Ali ona ne može večito ostati na kolenima. Jednog dana će se uspraviti i opet vratiti na Balkan i pomoći svojoj srpskoj braći. E, upravo doživljavamo te trenutke, još malo pa eto Rusa na ušću Dunava. A kad dođu do ušća Dunava eto i Dunavom do Beograda. A sviđa mi se mnogo pesma koju peva jedna vrlo poznata i uvažena srpska pevačica Kad Kozaci Banatom projezde - rekao je Šešelj za TV Prva.