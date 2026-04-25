Stravičan slučaj dogodio se u ruskom gradu Jakutsku, kada je Ajal Skjabin (20), sin načelnika okružne policije, pozvao devojku u svoj dom, napio je, a potom silovao i taj užasni čin prenosio uživo putem jedne aplikacije prikupljajući donacije gledalaca!

Skjabin je znao da je žena u alkoholisanom stanju i da spava. Oni koji su gledali uživo prenos silovanja, navijali su i upozoravali ga da će "zabava da prestane ako se devojka probudi". Prenos je lajkovalo više od 9.000 ljudi, a neki gledaoci su slali donacije.

Nakon seksualnog napada, žena je ispričala sve svom starijem bratu, koji se bori u ratu Rusije protiv Ukrajine. On je zamolio prijatelje za pomoć, prenosi ruski portal Meduza. Prijatelji su kontaktirali sina policajca, predstavljajući se kao žena, namamili ga na sastanak i naterali ga da se izvini pred kamerom.

Snimak izvinjenja na internetu

Nakon što je snimljen video sa izvinjenjem, jedan od njegovih prijatelja je tražio od Skjabina 10.000 rubalja (oko 110 evra) kako bi zataškao slučaj. Međutim, strimer je podneo prijavu zbog iznude 26. marta. Kada su prijatelji brata žrtve saznali za prijavu, objavili su snimak silovanja (koji je strimovan uživo) i video izvinjenja na internetu, izvestio je 14.ru.

Skjabin je, pored priznanja da je silovao devojku, rekao i da mu je otac bivši inspektor koji je sada na čelu policijske stanice, da mu je majka penzionisana kriminalistička inspektorka i da on radi u privatnoj firmi za obezbeđenje. Kako je izvestio portal Ljudi Bajkala, Skjabin je student Koledža za infrastrukturne tehnologije na Severoistočnom federalnom univerzitetu.

Silovatelj je radio za privatnu firmu za obezbeđenje "Štit i mač", gde je čuvao glavnu zgradu Severoistočnog federalnog univerziteta i studentske domove. Bavio se boksom i rvanjem i bio strastveni gejmer. Na jednom od njegovih Telegram naloga nalazili su se logotipi ruske plaćeničke grupe Vagner i neonacističke jedinice Rusič.

Doneo seks igračku u kancelariju

Jedan student Severoistočnog federalnog univerziteta rekao je za 14.ru da je Skjabin odavno poznat u kampusu po svom ponašanju. Prema rečima studenta, sin policajca se stalno hvalio roditeljima, uznemiravao devojke na radnim događajima zbog čega su se studentkinje i ranije žalile - mada se sve uvek zataškavalo.

Jednom prilikom, rekao je student, Skjabin je doneo seks igračku u kancelariju studentskog saveza, pokazivao je studentkinjama i ispitivao ih da li imaju takvu. Na jednom od svojih strimova, takođe je opisivao kako masturbira gledajući fotografije na ženskim ličnim kartama dok je radio kao čuvar, rekao je izvor za 14.ru.

- Iskreno, imam utisak da nešto nije u redu s njim - kao da je rođen sa zlatnom kašikom u ustima - dodao je student.

Nakon što su snimci prenosa i izvinjenja objavljeni na internetu, Skjabin je prestao da dolazi na predavanja. Trenutna situacija napadnute devojke nije poznata. Pres služba Istražnog komiteta za Jakutiju rekla je novinarima da nije podnela prijavu za silovanje. Organi reda takođe nisu najavili nikakvu istragu ili proveru u vezi sa medijskim izveštavanjem.

Alo/Blic

