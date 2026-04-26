Haris Džinović govorio je odnosu sa ćerkom Đinom, sa kojom je u zahlađenim odnosima od kako se priklonila majci Melini Galić.

Kako je otkrio, Đina se preselila u Barselonu, gde studira, a ima u planu i udaju.

- S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da l' imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi - znači da nema ni odgovora. Nemam ja emocija više, isključio sam. Za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Samo što on neće otići, ostati će ovde u ovoj kući - otkrio je Džinović za Kurir.

Podsetimo, Haris Džinović otkrio je da živi sa sinom Kanom, koji se nije pojavio na svadbi majke Meline, a pevaču je veliki oslonac i podrška.

