Poznato TV lice Goran Čomor se nedavno vratio na male ekrane, i to u potpuno drugačijem izdanju u odnosu na ono na koje smo navikli.

Pored novog izgleda Goran je govorio i o poslu, kada se dotakao svojevremenog otkaza koji je dobio na Javnom servisu.

- Radio sam na svim televizijama u regionu. Svuda sam odlazio, odnosno davao sam otkaze. Sa RTS-a sam otišao kad su počeli da daju one malo veće otpremnine. Nit kosku glođu, niti je drugom daju. Radio sam u Radio Beogradu i emisiju "Marketing ekspres" za televiziju. Šminkerka mi je rekla da više ne radim. Bio sam u šoku. Tad je došla neka konkubina urednikova s nekim lepim dudama. Zadržala se dva meseca, nju nije zanimalo voditeljstvo, već samo da se uslika i da sebi poveća cenu. Otišla je za London, a ja sam ostao bez posla. Imam porodicu, decu, treba da ih hranim. Baza mi je uvek bila Radio Beograd. Kad god sam osetio da mi nije dobro i da se moja reč ne čuje gde treba, odlazio sam - naveo je Čomor.

Presadio kosu i smršao 15 kilograma

U poslednje vreme je, kao što se može videti na sebi promenio nekoliko stvari, počev od kose koju je presadio u Turskoj, novih zuba, a mnogi navode da je sredio i nos.

Osim toga, Čomor je i smršao, što se može primetiti na novim fotografijama.

- Ništa nisam jeo. Zato sam se i podmladio. Smršao sam 13 kilograma. Na jednoj dijeti sam i prija mi ta vrsta ishrane. Treba da naučiš da budeš disciplinovan - rekao je Čomor i otkrio svoj recept:

- Izbacio sam slatkiše, testo i doveo sebe do neke normalne linije - rekao je voditelj za Kurir.

