Pripadnici Odeljenja kriminalističke policije (OKP) u Novom Sadu zaplenili su sedam kilograma amfetamina u akciji sprovedenoj protiv narko-kriminala.

Kako je saopšteno, tokom istrage pronađene su i precizne vage za merenje, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Osumnjičeni su uhapšeni i protiv njih će biti podnete krivične prijave.

Policija navodi da je akcija rezultat višemesečnog rada operativaca i da je sprovedena uz prikupljanje materijalnih dokaza. Novi Sad se poslednjih godina beleži kao grad sa značajnim brojem rešenih slučajeva u oblasti narko-kriminala, a rad OKP-a se ocenjuje kao primer doslednog i organizovanog pristupa na suzbijanju kriminalnih aktivnosti na teritoriji grada Novog Sada.



