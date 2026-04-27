Povodom ovog stravičnog slučaja oglasila se crnogorska policija i saopštila detalje zločina.

- Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever su u Mojkovcu brzom i efikasnom postavkom službe i preduzimanjem mera i radnji iz svoje nadležnosti lišili slobode dva lica zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično delo mučenje u sticaju sa krivičnim delom laka telesna povreda, na štetu muškog lica starog 27 godina iz Mojkovca. Slobode su lišeni operativno-interesantno lice L. R. (34) i T. V. S. (28) iz Mojkovca - ističe se u njihovom saopštenju.

Iz policije dodaju da se sumnja da su Luka R. i Tamara V. S. u noći između 24. i 25. aprila 2026. godine, nakon što je oštećeni po pozivu osumnjičene Tamare došao na dogovoreni susret na javnom mestu, oštećenog mladića naveli da uđe u vozilo sa njima i odvezli ga na jednu lokaciju van grada, gde su prema njemu, kako se navodi, primenili „fizički napad, nanoseći mu intenzivnu fizičku bol i patnju, te prema njemu postupali na naročito grub i ponižavajući način“.

- Kako se sumnja, tom prilikom mu je zadato više udaraca u glavu i telo, a na licu su mu mazali lepak, nakon čega je oštećeni uspeo da se izvuče i pobegne s lica mesta. Nakon toga, oštećenog su ponovo pozvali osumnjičeni da dođe u njen stambeni objekat da bi mu se ona navodno izvinila, gde su ga, sumnja se, sačekala oba osumnjičena lica i gde je nad njim nastavljen fizički napad, tokom kojeg su ga udarali po glavi i telu, usled čega je delimično izgubio svest. On je potom uspeo da pobegne iz objekta i o događaju obavesti službenike policije - piše u saopštenju.

Iz UP su kazali da je oštećenom pružena medicinska pomoć.

Policija nije saopštila u kakvom su odnosu osumnjičeni i žrtva.