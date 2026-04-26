U naselju Stepin gaj kod Beograda dogodila se nesvakidašnja tragedija – muškarac star 57 godina preminuo je tokom intimnog odnosa u automobilu. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti bio srčani udar izazvan prekomernom dozom stimulansa za potenciju.

Prema informacijama bliskim istrazi, muškarac je oko dva sata posle ponoći stigao u šumu sa partnerkom, tri godine starijom od njega, sa kojom je bio u ljubavnoj vezi. Planirali su intimni odnos u kolima. On je poneo lek za potenciju, ali je umesto jedne popio tri tablete, iako je u uputstvu naznačeno da dejstvo počinje tek nakon pola sata.

U trenutku kada su započeli odnos, muškarcu je naglo pozlilo. Prekomerna doza izazvala je snažan srčani udar, usled čega je preminuo na licu mesta. Njegova partnerka uspela je da izađe iz vozila i odmah je pozvala Hitnu pomoć, ali lekari nisu uspeli da ga reanimiraju.

Telo je zatim prebačeno na obdukciju, koja je potvrdila da je smrt nastupila usled infarkta izazvanog kombinacijom uzbuđenja i lekova.

Porodica preminulog, koji je bio rastavljen od supruge, obaveštena je o tragediji. Međutim, kada ih je policija pozvala da preuzmu automobil, deca su odbila, rekavši da ih nije briga ni za njega ni za vozilo, čim su saznali pod kojim okolnostima je preminuo.

Policija je završila uviđaj, a slučaj je zaključen kao zadesna smrt bez elemenata krivičnog dela. Tragedija se dogodila 2019. godine.

