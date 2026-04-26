Poznati pevač koji se proslavio u "Zvezdama Granda", Saša Katančić, umro je iznenada u 49. godini od posledica srčanog udara.

Na večni počinak ispraćen je 20. aprila na Novom bežanijskom groblju u Beogradu, a na sahrani se tada pojavio i pevač Haris Džinović, koji je sarađivao sa Katančićem.

Haris je danas gostovao u emisiji "Premijera - vikend specijal", gde se osvrnuo na prijateljstvo sa Sašom, za kog ističe da je bio veliki talenat.

- Nažalost, prerano je otišao. Bio je deo našeg beda 20 godina. Potresao sam. Neverovatna stvar da je otišao jedan drag čovek, jedan veliki znalac, izvrstan pevač - rekao je na početku Džinović i dodao:

- Hteo sam da pomognem da napravi karijeru, ali on nije bio kompatibilan, nije bio za saradnju. Čas hoću, pa neću, ovako ću, onako ću... - izjavio je pevač.

"Dosta je doprineo tome svojoj smrti"

Haris je istakao da je ljut na Sašu, jer smatra da je svesno zapostavljao svoje zdravlje.

- Otišao je jako mlad sa 47 godina. Mislim da je on dosta doprineo tome da ode sa ovog sveta. Bio je dosta ležeran, neozbiljno se odnosio prema sebi i svom zdravlju i prema svom organizmu - otkrio je pevač i dodao:

- Toliko mi je žao i ljut sam na njega jako što znam da se sve to moglo preduprediti. Često ga psujem. Mislim da je to moglo da se zaustavi lako. Odavno već govore kardiovaskularci da je sramota umreti od srčanog i moždanog udara, da to može sve da se prepozna na vreme, ako nije udar koji je toliko jak i nepredvidiv pa mu se ne može ništa uraditi. Ali generalno treba ići kod lekara, treba ići na preglede, jer mislim da je medicina stvar preventive - izjavio je Haris Džinović.

Ko je bio Saša Katančić

Pevač Saša Katančić iznenada nas je napustio, a mnogi ga pamte po učešću u Zvezdama Granda, kao i u rijalitiju "Farma". Tada je bio u ekipi u kojoj je bila i pevačica Bojana Stamenov i Jasmina Medenica.

Bio je među ljudima koji su imali veliku podršku, a po izlasku sa imanja, svi su pričali da se odlično pokazao.

