Majka i sin, K. G. i N. M. iz Bijelog Polja, uhapšeni su zbog sumnje da su posedovali 8.400 falsifikovanih evra, od kojih su u opticaj stavili 4.600, saopštila je Uprava policije (UP).

U saopštenju se navodi da su osumnjičeni za krivično delo falsifikovanje novca.

„Slobode su lišeni majka i sin, K. G. i N. M. iz Bijelog Polja. Krivično delo su, kako se sumnja, izvršili na način što je N. M. tokom februara ove godine pribavio veću količinu falsifikovanih novčanica u apoenima od po 200 evra – ukupno 42 novčanice (8.400 evra), koje je predao majci K. G. Ona je u prvoj polovini aprila stavila u opticaj deo tih novčanica, 23 komada, vraćajući pozajmljeni novac u iznosu od 4.600 evra jednom licu iz Bijelog Polja“, navodi se u saopštenju.

Iz UP dodaju da je policija, po saznanju za ovaj događaj, preduzela službene mere i radnje, koje su rezultirale pronalaskom i oduzimanjem svih falsifikovanih novčanica koje su pribavili K. G. i N. M.

„Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju zbog sumnje da su počinili navedeno krivično delo“, zaključuje se u saopštenju.

