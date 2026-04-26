U selu Ljuboten kod Skoplja juče je nastradao osamdesetogodišnji muškarac dok je popravljao svoj traktor.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, 20. aprila oko 11:15 časova N. M. (80) iz Ljubotena zadobio je teške telesne povrede u dvorištu kuće, kada ga je tokom popravke traktor pomerio i pregazio.
On je prebačen u Kompleks klinika „Majka Tereza“ u Skoplju, ali je 25. aprila u 6:00 časova preminuo od posledica povreda.
Telo nastradalog preneto je na obdukciju, a policija istražuje okolnosti nesreće.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)