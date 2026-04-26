Vozač kamiona natovarenog drvetom pokušao je da pregazi policajce koji su ga zaustavljali radi kontrole, saopštila je ohridska policija.

Incident se dogodio sinoć oko 23:15 u blizini mesta „Bel Most“, kod sela Volino. Policajci su dali znak vozaču da se zaustavi, ali je on nastavio kretanje i pokušao da udari službenike vozilom. Policija je tada ispalila nekoliko metaka, nakon čega je vozač pobegao.

Kamion je zaplenjen, a preduzimaju se mere radi rasvetljavanja slučaja.

