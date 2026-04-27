Vojnici raspoređeni u Regionalnoj komandi Istok (RC-E), u okviru misije KFOR pod vođstvom NATO-a, sproveli su obuku medicinske evakuacije uz pomoć dizalice u zoni odgovornosti RC-E duž administrativne linije razgraničenja (ABL).

Obuka je obuhvatila koordinaciju kopnenih snaga i vazduhoplovnih jedinica, sa ciljem unapređenja sposobnosti brzog izvlačenja i evakuacije povređenih u složenim terenskim uslovima.

Kroz aktivnosti fokusirane na vanredne situacije, pripadnici KFOR-a jačaju operativnu spremnost i interoperabilnost među multinacionalnim snagama, održavaju visok nivo situacione svesti i potvrđuju trajnu posvećenost misije očuvanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN iz 1999. godine, sa ciljem obezbeđivanja sigurnog okruženja i slobode kretanja za sve, u svakom trenutku i nepristrasno. KFOR tesno sarađuje sa Kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u skladu sa njihovim ulogama kao bezbednosnih aktera.