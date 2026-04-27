U Srbiji se danas, 27. aprila, ujutru očekuje hladno vreme, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, navodi se u današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). U toku dana biće pretežno sunčano, uz prolaznu umerenu oblačnost, ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče u ostalim predelima. Duvaće slab i umeren vetar, uglavnom istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura biće od 1 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.

U Beogradu će jutro biti hladno, na širem području grada očekuje se lokalna pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana biće pretežno sunčano, pre podne i sredinom dana uz prolaznu umerenu oblačnost. Duvaće slab, istočni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 4 do 7 stepeni, a najviša oko 21.

U utorak, 28. aprila, očekuje se pretežno sunčano vreme, posle podne i uveče postepeno umereno naoblačenje, a na jugozapadu i jugu Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak.

Zatim će biti svežije - u sredu umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, a od četvrtka promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kiše i kratkotrajnih pljuskova, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Početkom sledeće sedmice biće malo toplije vreme, navodi se u prognozi RHMZ.