Lavrov: "Uvek smo otvoreni za kontakt sa američkom stranom po pitanju Ukrajine"

Moskva je uvek otvorena za kontakt sa američkom stranom u vezi sa rešavanjem rata u Ukrajini, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

"Uvek smo otvoreni za kontakte. Oni znaju naš stav. Štaviše, čuli su ga na Aljasci. Iznet je kao odgovor na njihov predlog. Siguran sam da pregovarački tim, gospoda Stiven Vitkof i Džared Kušner, sigurno nisu to zaboravili", rekao je Lavrov, a prenosi Sputnjik.

Lavrov je ocenio da je za Sjedinjene Američkie Države važno da što pre pronađu rešenje za iransku blokadu Ormuskog moreuza, nakon čega bi što pre trebalo da reše i ukrajinsku krizu. Prema njegovim rečima, zapadne zemlje objavile su rat Rusiji i da koriste Ukrajinu kao "geopolitičkog udarnog ovna".

U ruskom napadu na Odesu povređeno 13 osoba

U ruskom napadu na Odesu tokom protekle noći povređeno je 13 osoba,izjavio je danas šef regionalne vojne administracije Sergij Lisak.

"Neprijatelj je masovno napao Odesu udarnim dronovima. Pogođene su stambene zgrade i civilni objekti u različitim delovima grada. Prema preliminarnim informacijama, povređeno je 13 ljudi", napisao je Lisak u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, među povređenima je i dvoje dece, a u ruskom napadu su oštećeni, pored stambenih zgrada, i zgrada hotela i automobili.

"Sve nadležne službe i lekari rade na mestima udara. Raspoređuju se operativni štabovi. Pružamo pomoć žrtvama i otklanjamo posledice napada", kazao je Lisak.

Zelenski: Rusija koristi Zaporošku nuklearku u vojne svrhe

Predsednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da koristi Zaporošku nuklearnu elektranu u vojne svrhe, uključujući napade na ukrajinske gradove i skladištenje oružja. Kaže da je ta elektrana do sada 14 puta ostajala u potpunosti bez struje.

Zelenski je na Međunarodnoj černobiljskoj konferenciji o obnovi i nuklearnoj bezbednosti, naveo da su ruske snage "pretvorile najveću evropsku nuklearnu elektranu u instrument rata".

"Sa teritorije elektrane granatiraju naše gradove i sela, tamo drže oružje, municiju i vojnu tehniku, a perimetar postrojenja je miniran", rekao je Zelenski.

Istakao je da je grad Energodar, u kome se nalazi elektrana, "faktički talac".

(Unijan)

Rusija u poslednjih sedam dana oborila 2.745 ukrajinskih dronova

Ruske PVO snage oborile su u poslednjih sedam dana 2.745 ukrajinskih dronova iznad ruske teritorije, javljaju RIA Novosti.

Kako se navodi, najveći broj dronova oboren je u petak i danas, pri čemu je ogromna većina napada izvršena na evropski deo teritorije Rusije.

U prošloj sedmici ruski PVO sistemi oborili su oko 2.000 ukrajinskih dronova, dodaje RIA.