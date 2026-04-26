Najvažnije:

Predsednik SAD Donald Tramp je odustao od planova da američka delegacija poseti Pakistan, rekavši da će se razgovori nastaviti telefonom nakon što je Iran odbio da se direktno sastane sa američkim pregovaračima.

Tramp je rekao da je od tada dobio novi predlog od Teherana, koji nudi „mnogo, ali ne dovoljno“. Nije izneo detalje.

Pregovori su naišli na višestruke prepreke, a Tramp je okrivio „unutrašnje borbe“ u Teheranu za komplikovanje napora.

Najviši iranski diplomata, koji se u subotu sastao sa pakistanskim posrednicima, rekao je da nije jasno da li je Vašington „zaista ozbiljan u vezi sa diplomatijom“.

U odsustvu sporazuma, američka pomorska blokada uzrokuje rast cena hrane i nezaposlenost za obične Irance, dok efektivno zatvaranje Ormuskog moreuza od strane Teherana ima ekonomske posledice širom sveta.

Izrael je pokrenuo smrtonosne napade na južni Liban, uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je nedavno produžen za tri nedelje. Hezbolah, koji podržava Iran, ispalio je rakete na Izrael.

UŽIVO

Jordan: Sporazum SAD i Irana mora da garantuje bezbednost arapskih zemalja

Kralj Jordana Abdulah Drugi izjavio je da svaki potencijalni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mora da garantuje bezbednost arapskih zemalja, saopštila je kraljevska palata nakon njegovog razgovora sa šefom kuvajtske diplomatije Džarahom Džaberom el Ahmadom el Sabahom.



Iranska Revolucionarna garda najavljuje nastavak podrške Hezbolahu

Komandant elitnih Kuds snaga iranske Revolucionarne garde Esmail Kani izjavio je da će se nastaviti podrška libanskom pokretu Hezbolah tokom borbi u Libanu, preneli su danas iranski mediji.

Tasnim: Arakči u Pakistanu razgovara o "izvodljivom okviru" za okončanje rata

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči će sa pakistanskim zvaničnicima razgovarati o "izvodljivom okviru" za okončanje rata protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, ali to "nema nikakve veze sa nuklearnim pregovorima", prenela je agencija Tasnim, pozivajući se na neimenovane izvore.

Hezbolah odbacio optužbe Netanjahua da ugrožava primirje

Libanski pokret Hezbolah odbacio je komentare izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji je optužio tu grupu da ugrožava primirje i naveo da će nastaviti da odgovara na izraelska kršenja primirja i "okupaciju južnog Libana".









Izraelska vojska uništila tunel Islamskog džihada



Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su uništile tunel dug oko 800 metara koji pripada palestinskom pokretu Islamski džihad u južnom delu Pojasa Gaze, na izraelskoj strani linije prekida vatre.

Prema saopštenju izraelske vojske, u tunelu su borbeni inženjeri elitne jedinice Jahalom pronašli oružje i vojnu opremu, uključujući i raketu.

IDF navode da je tunel korišćen u vojne svrhe, ali dodatni detalji o operaciji nisu saopšteni.

IDF izdao upozorenje za evakuaciju u nekolikog gradova u Libanu

Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su danas upozorenje na evakuaciju za stanovnike nekoliko libanskih gradova severno od izraelske bezbednosne zone u južnom Libanu, pred vazdušne napade na proiranski militantni pokret Hezbolah.

"S obzirom na to da je organizacija Hezbolah prekršila sporazum o prekidu vatre, IDF je primoran da deluje protiv nje silom", rekao je u saopštenju portparol IDF-a Avihaj Adrai, prenosi Tajms of Izrael.

Civilima u Majfadunu, Šukinu, Johmaru, Arnunu, Zavtar el Šarkiji i Kfar Tebnitu naloženo je da se evakuišu iz svojih domova i da se udalje najmanje kilometar od područja koje je označeno na mapi koju je objavio IDF.

Gori vojna baza

U britanskoj vazdušnoj bazi RAF Fairford u Glosterširu noćas je izbio veliki požar koji je teško oštetio zgradu bivše kantine.

Krov zgrade se urušio, a desetine vatrogasaca borile su se sa vatrenom stihijom, čiju su silinu zabeležili i snimci na društvenim mrežama. Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih, a što je najvažnije, vatra nije zahvatila avione, pistu, hangare niti ostala operativna područja, piše izraelski JFeed.

Od početka marta 2026. u bazi je stacioniran veliki kontingent tih aviona u sklopu operacija protiv Irana pod vođstvom SAD-a, u nekim izveštajima nazivanih Operacija "Epski bes". Vlada Ujedinjenog Kraljevstva odobrila je korišćenje baze za "specifične odbrambene operacije" usmerene protiv iranskih raketnih položaja, nakon početnog oklevanja i iranskih napada na savezničke ciljeve.

Uzrok požara u ovoj ranoj fazi još uvek je nepoznat. Na društvenim mrežama nagađa se o nesrećnom slučaju, problemu sa održavanjem ili čak sabotaži, s obzirom na istaknutu ulogu baze u operacijama povezanim sa Iranom i trenutne geopolitičke tenzije.

Aktivirana PVO u Iranu

Tokom noći je aktivirana protivvazdušna odbrana u Kermanšahu, zapadnom Iranu, javlja Middle East Spectator.

Ipak, ispostavilo se da je u pitanju bio test.

Iranski poslanici razmatraju plan o strateškom upravljanju Ormuskim moreuzom

Komisija za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta radi na detaljima plana od 12 tačaka kojim bi se strateško upravljanje Ormuskim moreuzom stavilo pod kontrolu Irana, javlja Tasnim.

Član parlamentarne komisije Fadahosein Maleki rekao je danas za Tasnim da je pregled plana o strateškom upravljanju Ormuskim moreuzom trenutno na dnevnom redu komisije, napominjući da su neke od njegovih odredbi već odobrene. On je napomenuo da predlog sadrži 12 tačaka, rekavši da će preostali sadržaj plana biti ispitan na predstojećim sednicama kako bi mogao da se pripremi konačni izveštaj komisije.

Arakči predstavio pakistanskim posrednicima "izvodljiv okvir" o okončanju rata

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da je tokom svoje "veoma plodonosne posete" Islamabadu predstavio "izvodljiv okvir" Teherana pakistanskim posrednicima, usmeren na trajno okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana. Arakči je naveo da Iran pridaje veliki značaj "bratskim naporima Pakistana da se vrati mir u region".

"Preneo sam stav Teherana u vezi sa izvodljivim okvirom za trajno okončanje rata protiv Irana. Još uvek treba da vidimo da li su SAD zaista ozbiljne u vezi sa diplomatijom", napisao je šef iranske diplomatije na platformi X, nakon što je završio jednodnevnu posetu pakistanskom glavnom gradu na čelu diplomatske delegacije. Nakon razgovora sa visokim pakistanskim zvaničnicima o regionalnoj bezbednosti i prekidu vatre sa Sjedinjenim Državama, Arakči je napustio Islamabad i stigao u omansku prestonicu Maskat, prenosi iranska TV Press.

IRGC: Odgovor Irana na potencijalne napade prevazići će očekivanja neprijatelja

Iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštio je danas da će svaka nova vojna akcija protiv Irana biti dočekana odgovorom na nivou "strateškog odvraćanja", upozoravajući na pojačanu spremnost zemlje da reaguje na eventualne napade. U saopštenju se navodi da bi odgovor na potencijalnu novu agresiju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela "prevazišao očekivanja neprijatelja" i doveo do značajnog povećanja intenziteta odmazde, prenosi iranska TV Press.

"Svaka dalja agresija neprijatelja i onih koji ne žele dobro ovoj zemlji nesumnjivo će se suočiti sa odgovorom koji prevazilazi očekivanja neprijatelja, na nivou strateškog odvraćanja", navodi se u saopštenju.

BONUS VIDEO