OVAN

POSAO: Pred vama je dan u kojem će radna atmosfera biti podsticajna i produktivna. Lako ćete nalaziti zajednički jezik sa kolegama, a vaši predlozi bi mogli naići na odobravanje. Imate osećaj da vam se stvari konačno nameštaju u korist, pa je pravi trenutak da pokrenete ono što ste dugo odlagali. Sreća vam je danas naklonjena, ali je važno da je iskoristite pametno.

LJUBAV: Komunikacija sa osobom koju ste nedavno upoznali može vas prijatno iznenaditi. Razgovori su opušteni, zanimljivi i puni flerta. Ako ste u vezi, odnos sa partnerom je stabilan i bez većih trzavica, pa možete uživati u mirnom i skladnom danu.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa cirkulacijom, posebno u nogama. Tokom dana možete osetiti umor ili manjak energije, pa pokušajte da ne preterujete sa obavezama. Ako tegobe potraju, konsultujte lekara.

BIK

POSAO: Vaše ideje danas dolaze do izražaja i lako možete pridobiti podršku okoline. Dan je povoljan za pokretanje novih planova, kao i za promene koje već neko vreme razmatrate. Ako budete uporni, rezultati neće izostati.

LJUBAV: Novo poznanstvo može doći kroz prijatelje ili društvo u kojem se krećete. Privlačnost se može razviti spontano. Zauzeti Bikovi mogu osetiti da partner želi dublju i ozbiljniju vezu, što će vas podstaći na razmišljanje o budućnosti.

ZDRAVLJE: Opšte stanje je stabilno i dobro se osećate. Ako ste ranije imali neke zdravstvene tegobe, sada je dobar trenutak da ih rešite i uvedete zdravije navike.

BLIZANCI

POSAO: Iako niste sigurni kojom brzinom ćete ostvariti svoje ciljeve, ne treba da gubite veru. Pred vama je period promena u kojem ćete želeti da napravite ozbiljan zaokret. Budite strpljivi i ne donosite odluke na brzinu.

LJUBAV: Osoba koja vam se dopada može delovati distancirano, što vas može zbuniti. Ipak, moguće je i novo poznanstvo koje će vam vratiti optimizam. Budite otvoreni za nova dešavanja.

ZDRAVLJE: Ukočenost i bolovi u leđima mogli bi da vam prave probleme. Obratite pažnju na držanje i razmislite o masaži ili stručnoj pomoći kako biste ublažili tegobe.

RAK

POSAO: Pred vama je prilika za saradnju sa inostranstvom ili rad na projektu koji nosi veće mogućnosti. Pokažite inicijativu i spremnost da učite. Moguć je i kraći poslovni put.

LJUBAV: Očekuje vas neobavezna, ali uzbudljiva situacija sa osobom koju već poznajete. Ovaj period donosi promene i osveženje na emotivnom planu.

ZDRAVLJE: Skloni ste preterivanju, posebno kada su u pitanju loše navike. Pokušajte da uvedete više discipline kako biste izbegli zdravstvene probleme, naročito sa jetrom.

LAV

POSAO: Moguće je da ćete pronaći dodatni izvor prihoda ili priliku za dodatni posao. Važno je da budete odgovorni i da pokažete ozbiljnost, jer vam to može otvoriti vrata novih mogućnosti.

LJUBAV: Ljubomora partnera postaje sve veći problem i počinjete da preispitujete odnos. Napetost je prisutna i biće potrebno da donesete jasnu odluku o daljem toku veze.

ZDRAVLJE: Stres je naglašen i može uticati na vaše raspoloženje. Pokušajte da pronađete način da se opustite i uvedete zdravije navike.

DEVICA

POSAO: Dan donosi dinamična dešavanja i promene koje će vas podstaći da razmišljate drugačije. Imaćete priliku da naučite nešto novo kroz konkretne situacije. Budite otvoreni za nova iskustva i ne bežite od izazova.

LJUBAV: Odnos sa partnerom se poboljšava zahvaljujući zajedničkom trudu. Lakše se razumete i pronalazite rešenja za stare probleme. Slobodne Device za sada nemaju veće promene, ali se situacija uskoro može pokrenuti.

ZDRAVLJE: Osetljivost na alergije je pojačana, a imunitet može biti oslabljen. Obratite pažnju na ishranu i unos vitamina kako biste se zaštitili.

VAGA

POSAO: Najbolje je da se danas oslonite na sopstveni rad i procenu. Tuđa obećanja mogu vas razočarati, pa je važno da ključne obaveze završite sami. Izbegavajte rasprave i nepotrebne konflikte.

LJUBAV: Stari problemi u vezi mogu ponovo isplivati. Sada je pravo vreme da jasno kažete šta mislite i otvoreno razgovarate sa partnerom kako biste razrešili nesuglasice.

ZDRAVLJE: Napetost i ukočenost u vratu mogu vam praviti nelagodnost. Prijala bi vam masaža ili kraći odmor bez stresa.

ŠKORPIJA

POSAO: Uspešno rešavate sve poslovne izazove i pokazujete veliku snagu i snalažljivost. Pred vama je period u kojem se otvaraju nove prilike i mogućnosti za napredak.

LJUBAV: Kompromis je ključ opstanka veze. Ako budete spremni da popustite i sagledate stvari iz ugla partnera, odnos može postati stabilniji.

ZDRAVLJE: Moguć je pad energije, pa izbegavajte naporne aktivnosti i obezbedite sebi dovoljno odmora.

STRELAC

POSAO: Nestrpljenje vas može dovesti do grešaka. Pokušajte da usporite i posvetite pažnju detaljima kako biste izbegli propuste.

LJUBAV: Iskren razgovor sa partnerom može doneti poboljšanje odnosa. Važno je da jasno izrazite ono što osećate i želite.

ZDRAVLJE: Osetljiv urinarni trakt zahteva dodatnu pažnju. Obratite pažnju na unos tečnosti i reagujte na vreme ako primetite simptome.

JARAC

POSAO: Dobre vesti donose vam olakšanje i potvrdu da ste na pravom putu. Pred vama je period u kojem ćete početi da ubirate plodove svog rada i truda.

LJUBAV: Uživanje u stabilnoj vezi donosi vam mir i sigurnost. Potrudite se da dodatno unapredite odnos sa partnerom kroz male, ali važne geste.

ZDRAVLJE: Hormonalne promene mogu uticati na raspoloženje. Važno je da se više posvetite sebi i svom zdravlju.

VODOLIJA

POSAO: Otvara vam se mogućnost za povećanje zarade. Iako okolnosti deluju komplikovano, važno je da prihvatite priliku koja vam se nudi.

LJUBAV: Emotivni odnosi su stabilni i ispunjeni razumevanjem. Dan je pogodan za uživanje u društvu voljene osobe.

ZDRAVLJE: Potrebno vam je više fizičke aktivnosti. Uvedite kretanje u svakodnevicu kako biste poboljšali formu i energiju.

RIBE

POSAO: Neočekivani troškovi mogu vam poremetiti planove, ali uz dobru organizaciju uspećete da izađete na kraj sa situacijom. Fokusirajte se na ciljeve i ne odustajte.

LJUBAV: Niste zadovoljni odnosom sa partnerom jer imate utisak da se ne trudi dovoljno. Potreban je iskren razgovor. Slobodne Ribe mogu osećati usamljenost, ali to neće dugo trajati.

ZDRAVLJE: Problemi sa urogenitalnim traktom su mogući. Povećajte unos tečnosti i reagujte na vreme ako primetite tegobe.