Po nalogu Tužilaštva Unsko-sanskog kantona pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona juče su na području opštine Velika Kladuša uhapsili dve osobe, od kojih je jedna maloletna.

Maloletnik se tereti za krivično delo silovanje, a punoletna osoba za ubistvo i pokušaj ubistva. Avaz piše da je punoletna osoba majka maloletnika.

Pozivajući se na izvore bliske istrazi, pomenuti portal piše da se maloletnik tereti za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju. Njegova majka se tereti za ubistvo i pokušaj ubistva te iste osobe s poteškoćama u razvoju, odnosno svoje ćerke.

Naime, kako se navodi, ona se tereti da je s balkona bacila svoju ćerku, a tom prilikom je stradalo njeno nerođeno dete. Žrtva silovanja je bila u poodmakloj fazi trudnoće.

