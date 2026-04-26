M.V. (29) iz Nikšića oglašen je krivim i osuđen novčanom kaznom u iznosu od 2.000 evra, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.



„Njemu je dana 25.4.2026. godine suđeno u hitnom postupku, nakon što je istog dana u popodnevnim časovima saobraćajna patrola Uprave policije na magistralnom putu Ulcinj–Ada Bojana utvrdila da upravlja vozilom pod dejstvom narkotika“, kazali su iz tog suda.



Kako su naveli, dežurni sudija, Anka Rašović mu je uz kaznu izrekla i zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od 4 meseca, kao i 3 kaznena boda koje će izvršiti Uprava policije po pravosnažnosti rešenja.

