U Rovinju je u petak nastradao 67-godišnji muškarac prilikom popravke delova traktorske prikolice, saopštila je istarska policija.

Prema dosad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila u dvorištu kuće u Ulici Montero, kada je tokom popravke popustio potporanj koji je pridržavao prikolicu. Deo prikolice prignječio je muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Telo stradalog prevezeno je na Odsek patologije pulske bolnice radi obdukcije. Policija istražuje okolnosti koje su dovele do nesreće.

