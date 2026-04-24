Pevačica Marina Tadić decenijama važi za nekoga ko gradi karijeru isključivo na kvalitetnim pesmama, bez skandala i nametanja, a sada je javnost iznenadila prvim duetom u karijeri. Marina je snimila pesmu "Titanik" sa mladim pevačem Ivanom Simićem, a za Alo! otkriva kako je došlo do saradnje, šta misli o rekordu Jakova Jozinovića, ali i zašto žali današnju omladinu koja "nema emociju".

Marina ne krije da je odmah prepoznala talenat u mladom kolegi, kojeg je publika upoznala kroz takmičenje "Zvezde Granda".

- Prvi duet, zato što nekako nije se nikad desila neka pesma ranije. Prvo što je Ivan iz Valjeva odakle sam i ja, drugo što je tako jedan mlad čovek koji je zaista umetnik i koji oseća i voli muziku i bori se za tu pravu muziku kao što ja volim, uvek podržavam te mlade ljude koji idu tim pravim putem... Kada mi je poslao pesmu i pitao da li bih volela da čujem, ja sam rekla: "Fino mi je ovo, sviđa mi se, možemo". Došlo je vrlo brzo do saradnje, mi smo to još prošle godine snimili, ali se odlagalo. On je toliko muzikalan i fin, jedno pošteno stvorenje, ali ne ume da se bori, rekla sam mu: "Ajde, moraš malo da se trgneš, moraš malo da se izboriš za sebe. Ako ja mogu nekim delom da pomognem, ja sam tu" - iskrena je Marina, koja je insistirala na jednoj stvari.

- Želela sam da on peva te visine u pesmi, jer to je retko za muškarca, da pokaže tu svoju raskoš. To je moj neki skromni doprinos, ja sam tu već 20 godina, pa da na neki način pripomognem njemu koji je na početku karijere.

Na pitanje o neverovatnom uspehu mladog Jakova Jozinovića, koji puni dvorane jednu za drugom, Marina odgovara bez sujete.

- Nisam još uspela da sebi obezdedim kartu za koncert, nadam se da hoću za neki od ova tri koja treba da održi. On lepo deluje na omladinu. Ja sam neko ko se od početka zalagao za takve ljude i prosto ne možeš ti protiv toga, to je njegov trenutak. Bog je njega dotakao. Ljudi su na to odreagovali i ljudi ga vole, ko god da nešto sad priča drugačije, džabe. Ljude ne možeš prevariti, oni slušaju i osećaju emociju. Vidim da daje 100% sebe na koncertima.

"Danas svako može da bude javna ličnost, uništeni smo!"

Pevačica se osvrnula i na to kako se estrada promenila u poslednjih 20 godina, ističući da je nekada sloboda bila važnija od popularnosti.

- Teško je sačuvati privatnost, ja sam imala velike pauze po četiri - pet godina. Prosto kad osetim da ne pripadam tom trenutku, ja se povučem. Meni je bilo mnogo važnije da sačuvam slobodu nego da budem zvezda. Pesma treba da me predstavlja, a ne da lupetam po emisijama i da sam u svakom ćošku. Danas svako može da bude javna ličnost, društvene mreže su dale mogućnost svakome da svašta kaže.

Marina smatra da je digitalno doba "ubilo" pravi kafanski provod i duboku emociju u pesmama.

- Kod nas su ljudi dolazili na nastupe da se provedu, a ne da snimaju i da se taguju. Tad su ljudi osećali muziku. Ja sam imala pesme sa tri strofe, a sad je strofa - refren, minut i po i to je to. Uništeni smo. Ova deca nemaju tu emociju uopšte, mi smo osećali svaku reč u tim tekstovima, oni to danas ne mogu da osete. Meni je žao što naša deca to neće doživeti, emocija se izgubila - zaključila je Marina za Alo!