Dragan R. (38) teško je povređen u stravičnom incidentu na Vračaru u julu 2024. u trenutku kada je zajedno sa suprugom i bebom u kolicima prelazio pešački prelaz.

Njega je tada pretukao L. T. (21) iz Beograda koji je proglašen krivim i osuđen na godinu dana kućnog zatvora. Presudu je izrekao Prvi osnovni sud u Beogradu.

Dragan R. je zadobio užasne povrede, nakon kojih je bio stavljen u veštačku komu, a mesecima nakon toga, od posledica traume koje je pretrpeo, nije se sećao ničega.

Podsetimo, Dragan R. (38) prelazio je sa suprugom i bebom od sedam meseci ulicu na pešačkom prelazu na Vračaru, kada je automobil u kojem je bio tinejdžer L. T. (19) krenuo da se isparkirava. Vozilo je zakačilo kolica sa bebom, nakon čega je usledilo brutalno prebijanje oca bebe.

Dragan je pretrpeo teške telesne povrede, bila mu je polomljena jagodična kost, vilica i nos.

Tinejdžer je nakon napada uhapšen i u pritvoru je proveo mesec dana, ali je pušten na slobodu nakon što su saslušani svi svedoci.

Nakon više od godinu dana od napada, protiv osumnjičenog L. T. je podignuta optužnica, a nedugo nakon toga je počelo i suđenje.

