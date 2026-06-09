Međutim, dvadesetogodišnji Aleho Santinjak (Alejo Santiñaque) iz Urugvaja uspeo je da preživi upravo ovakav horor na obalama Australije. On je danas živ zahvaljujući instinktivnom, jednostavnom triku i neverovatnoj prisebnosti u trenucima kada je bio povučen na dno okeana.

Njegovo svedočenje za medije prenosi New York Post, a priča o preživljavanju i njegov neobičan stav nakon napada obišli su svet.

Sve se odigralo u dve sekunde: Udari i ne paniči

Aleho je bezbrižno surfovao nedaleko od obale kada je osetio iznenadan, izuzetno snažan udarac koji ga je momentalno izbacio sa daske.

„Osetio sam jak udarac i divljačko povlačenje za stopalo. Ajkula me je ugrizla i odmah povukla pod vodu. Sve se odigralo neverovatno brzo, mislim da nisu prošle ni dve sekunde između ugriza i moje reakcije. Instinktivno sam počeo da je udaram slobodnom, drugom nogom iz sve snage kako bi me pustila“, objasnio je mladi Urugvajac.

Ovaj agresivni kontranapad se isplatio. Morski predator je, iznenađen otporom, popustio stisak čeljusti, što je Alehu dalo ključnu prednost da ispliva na površinu i grozničavo dopliva do bezbednosti na obali.

Sreća u nesreći: Glavna arterija ostala čitava

Na obali su mu u pomoć odmah pritrčali šokirani prijatelji. Zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji, krvarenje je delimično zaustavljeno pre nego što je stigla ekipa hitne pomoći.

Lekari u bolnici su kasnije ustanovili da su povrede izuzetno ozbiljne, ali ne i fatalne. Ajkula mu je pokidala tetivu i dobar deo mišića potkolenice, ali su zubi nemani za dlaku promašili glavnu arteriju. Da je arterija bila presečena, mladić bi iskrvario za svega nekoliko minuta usred okeana.

Ključni faktor opstanka, prema Alehovim rečima, bila je mentalna kontrola. Od momenta ugriza do momenta kada je osetio pesak pod nogama, zabranio je sebi da paniči i fokusirao se isključivo na preživljavanje.

„Ajkule nisu negativci, mi smo gosti u njihovoj kući“

Ono što je posebno fasciniralo javnost jeste Alehov stav prema stvorenju koje je zamalo moglo da ga košta života. Uprkos pretrpljenoj traumi i ozbiljnim povredama, mladi Surfer ne oseća nikakvu ljutnju ili želju za osvetom.

„Okean je njen dom, a ne naš. Ajkule nisu nikakvi filmski negativci, niti bezumna čudovišta. One su divlje životinje koje se ponašaju u skladu sa svojom prirodom i predstavljaju ključan, nezaobilazan deo morskog ekosistema“, zaključio je ovaj hrabri dvadesetogodišnjak.

Stručnjaci za ponašanje morskih pasa često napominju da udaranje ajkule u osetljive zone (poput škrga, očiju ili njuške), kao i snažan otpor, u većini slučajeva nateraju predatora na povlačenje jer shvata da žrtva nije lak plen.