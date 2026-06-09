Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju S.M. (33) zbog sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Kako se sumnja, on je u nedelju tokom rutinske kontrole vređao, a potom fizički napao i ujeo policijskog službenika za butinu.

- Naredbom o sprovođenju istrage okrivljenom se stavlja na teret da je dana 07.juna, oko 02.20 časova, na teritoriji Novog Beograda, napao službeno lice u vršenju poslova javne bezbednosti, prilikom vršenja službene dužnosti i naneo mu laku telesnu povredu, na taj način što je prilikom zaustavljanja putničkog vozila kojim je upravljala K.M., koja policijskom službeniku USP – SPI Zapad oštećenom M.P., na zahtev nije predala lična dokumenta i uputila mu je uvredu. Isto je zatim učinio i osumnjičeni koji se nalazio na suvozačevom mestu, nakon čega je izašao iz vozila i oštećenom rekao: „Koga vi ovde zajebavate, nemoj sad svima da sredim otkaz, odmah“ - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Okrivljeni S. M., kako se dodaje, potom je fizički napao policajca.

- Zatvorenim šakama zadao više udaraca oštećenom u predelu glave i tela, nogom u predelu genitalija, te kada je oštećeni okrivljenog doveo u položaj za vezivanje službenim lisicama neposredno pre vezivanja, okrivljeni ga je ujeo u predelu desne butine, usled čega je oštećeni zadobio lake telesne povrede i to u vidu hematoma po potkolenicama i nadkolenicama, hematoma i otoka u predelu desnog bubrega, fraktura krunice zuba, kao i hematoma u jagodičnoj regiji - dodaje se u saopštenju.

Na saslušanju u tužilaštvu, kako se navodi, okrivljeni je negirao izvršenje krivičnog dela, nakon čega je javni tužilac nadležnom sudu podneo predlog da prema okrivljenom odredi pritvor, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na svedoka.

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