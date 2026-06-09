Protivvazdušna odbrana Ministarstva odbrane Rusije oborila je dve bespilotne letelice koje su letele ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin.

– Protivvazdušna odbrana Ministarstva odbrane oborila je dve bespilotne letelice koje su letele ka Moskvi. Službe za vanredne situacije rade na mestu pada – napisao je Sobjanjin na svom kanalu na platformi Maks, prenose RIA Novosti.

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti, dok nadležne službe nastavljaju rad na mestu incidenta.

Poslednjih meseci ruska prestonica i okolni region sve češće su meta napada bespilotnim letelicama, a ruska protivvazdušna odbrana redovno dejstvuje kako bi sprečila udare na glavni grad.