Kontakt grupa Ramštajn, koju čini više od 50 država koje pružaju vojnu pomoć Ukrajini, snosi odgovornost za podsticanje i produžavanje sukoba, ocenio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik.

U intervjuu za KP.ru, ruski diplomata izneo je teške optužbe na račun ove međunarodne koalicije, navodeći da njeni članovi imaju samo jedan cilj – da nanesu strateški poraz Rusiji.

– Oni žele samo jedno: da nanesu strateški poraz Rusiji. Da bi se to postiglo, sva sredstva su dobra, uključujući informacije, stvaranje lažnih vesti, zastrašivanje ljudi i dominaciju informacionim mrežama – rekao je Mirošnik.

Prema njegovim rečima, grupa Ramštajn deluje po principima koji, kako tvrdi, ne poznaju slobodu medija, proveru činjenica niti pravdu.

– Reč je o grupi kriminalne prirode. Sloboda štampe, provera činjenica i pravda za nju ne postoje – poručio je ruski diplomata.

Format Ramštajn predstavlja međunarodnu koaliciju više od 50 zemalja koje pružaju vojnu pomoć Ukrajini. Naziv je dobio po američkoj vazduhoplovnoj bazi Ramštajn u Nemačkoj, gde je u aprilu 2022. godine održan prvi sastanak ove grupe.

Ranije je Volstrit džurnal, pozivajući se na nemačke zvaničnike, objavio da je baza Ramštajn postala centralno logističko čvorište za isporuku opreme, zaliha i osoblja u okviru američkih operacija na Bliskom istoku, uključujući i aktivnosti povezane sa kontrolom dronova.