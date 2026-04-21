Strava i užas! Tinejdžer Aleksandar Đ. (19) iz okoline Rume uhapšen je zbog sumnje da je sekirom usmrtio Miloša P. (48), a zatim njegovo telo bacio, polio benzinom u zapalio!

žrtva je navodno bila u vezi sa majkom osumnjičenog, a motiv zločina je to što je tinejdžer čuo da žrtva tuče njegovu majku!

Kako saznajemo, stravičan zločin se dogodio u noći između subote i nedelje, kada je došlo do sukoba, a zatim i brutalnog ubistva Miloša P. iz mesta Platičevo krajem Rume. Pronađeno je telo sa brojnim povredama i oepkotinama, lekari su mogli samo da konstatuju njegovu smrt, a ubrzo je uhapšen tinejdžer zbog sumnje da je počinio taj zločin.

Povodom ovog zločina oglasili su se i iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi i Sremskoj Mitrovici uhapsili su A. Đ. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.



Sumnja se da je on u toku noći, 19. aprila, nakon svađe i fizičkog sukoba, sekirom usmrtio četrdesetosmogodišnjeg muškarca, kao i da je naredne noći njegovo telo prevezao u atar sela Hrtkovci, polio benzinom i zapalio. Brzim i efikasnim radom policije osumnjičeni je uhapšen i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, određeno mu je zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu - navodi se u saopštenju polocije.

Prema nezvaničnim informacijama, žrtva Miloš P. je bio u emotivnoj vezi sa majkom osumnjičenog tinejdžera Aleksandra Đ.

- Priča se da je Miloš bio u vezi sa Aleksrandrovom majkom, a navodno je među njima došlo do sukoba koji se oteo kontroli. Aleksandar je sekirom izidarao žrtvu, a zatim je smislio kako da se otarasi tela. Telo je odneo u njive nedaleko od Hrtkovaca gde ga je, kako se sumnja, polio benzinom i spalio - navodi izvor za Alo!

Autor: Mihajlo Žilović

BONUS VIDEO