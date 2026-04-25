U toku večeri i noći vedro ili malo oblačno uz pretežno slab zapadni i jugozapadni vetar, saopštio je večeras Republički hidrometeorološki zavod Srbije.



Sutra ujutro vedro ili malo oblačno, na jugu i jugoistoku zemlje ponegde slab prizemni mraz. U toku dana preovlađujuće sunčano i vetrovito uz prolaznu umerenu oblačnost, na severu pre podne, a u ostalim predelima u drugom delu dana.



Vetar pretežno umeren severozapadni i severni, u toku dana povremeno i pojačan, naročito na istoku. Jutarnja temperatura od 2 do 11°C, a najviša dnevna od 20 °C na severu do 26 °C u južnim i istočnim predelima.

U ponedeljak i utorak malo do umereno oblačno i toplo vreme uz dnevne temperature u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila.

Kiša i lokalni pljuskovi, uz promenljivu oblačnost, očekuju se ponegde na zapadu i jugozapadu u utorak, a u sredu uz svežije vreme, u centralnim, južnim i istočnim krajevima.