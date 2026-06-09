Načelnik Generalštaba Odbrambenih snaga Izraela (IDF), general-potpukovnik Ejal Zamir, izjavio je da je Izrael spreman da Iranu zada još teži i dublji udar, upozorivši da je dosadašnja razmena vatre predstavljala samo pripremu za ozbiljnije operacije.

Govoreći o nedavnim sukobima između dve zemlje, Zamir je istakao da su izraelski odbrambeni i ofanzivni sistemi bili u punoj pripravnosti.

- Svi naši odbrambeni i ofanzivni sistemi bili su spremni. Presreli smo pretnje koje su nam upućene i brzo i snažno udarili u Iranu - rekao je on.

"Spremni smo za još teži udar"

Prema njegovim rečima, dosadašnji napadi predstavljali su pripremu za mnogo ozbiljnije akcije.

- Napad koji smo izvršili u Iranu bio je priprema za mnogo značajniji i teži udarac. Spremni smo da uzvratimo i zadamo još jedan težak i dubok udarac Iranu - poručio je Zamir.

On je dodao da izraelska vojska održava visok stepen borbene gotovosti i da je spremna za eventualni povratak sukobima sa Iranom.

- Iranski pokušaj da diktira uslove i promeni stvarnost će propasti. Nastavićemo da delujemo protiv Hezbolaha i da branimo naše zajednice na severu - rekao je načelnik Generalštaba IDF tokom posete vojnoj vežbi.

Prema ranijim medijskim izveštajima, premijer Izraela Benjamin Netanjahu navodno je odobrio dublji udar na Iran, ali je plan kasnije obustavljen nakon pritiska američkog predsednika Donalda Trampa.