Gorana Radovanović danas je proglašena za inženjerku 2026. godine u Srbiji u okviru inicijative Privredne komore Srbije, kompanije Simens Srbija i udruženja „Inženjerka godine“ koja za cilj ima da inspiriše mlade žene za studije i karijeru u inženjerskoj struci.

Ona je osnovala kompaniju „Kodkido Inženjering“ (Codekido Engineering) koja se bavi razvojem rešenja iz oblasti DevOps-a, cloud infrastrukture i sajber bezbednosti, sa poslovnim centrima u Nišu i Ljubljani, a u njoj radi na poslovima direktorke i DevSecOps inženjerke, vodeći timove na kompleksnim međunarodnim projektima.

Gorana je master inženjerka elektrotehnike i računarstva, a trenutno pohađa doktorske studije na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na kojem je završila i prethodne studije. Osim pomenute kompanije, ona je osnovala i dva startapa, a dobitnica je više priznanja za akademski uspeh, talenat i doprinos lokalnoj zajednici. Njenu karijeru obeležavaju inženjerska izvrsnost, liderstvo, preduzetništvo i snažna posvećenost zajednici.

Na ceremoniji proglašenja „Inženjerke godine“ zvanicama se obratio Mihailo Vesović, zamenik predsednika Privredne komore Srbije.

- Kao inženjer po obrazovanju, posebno me raduje što iz godine u godinu raste vidljivost i značaj žena u inženjerstvu. Tokom prethodne četiri godine za učešće u ovoj inicijativi prijavilo se više od 220 inženjerki koje svojim znanjem, rezultatima i profesionalnim dostignućima predstavljaju inspiraciju mladim generacijama. Srbija ima dugu tradiciju tehničkog obrazovanja, a udeo žena u inženjerskim profesijama na nivou je, a u pojedinim oblastima, posebno u IT sektoru, i iznad proseka Evropske unije. To pokazuje da imamo snažan potencijal koji treba dalje razvijati i promovisati - istakao je Vesović.

- Svaki put kada neka devojka izabere inženjerski put, svet ubrzava. Svaki put kada žena preuzme lidersku poziciju, industrija ubrzava. Svaki put kada neko razbije stereotip, budućnost ubrzava. Zato vas pozivam da nastavite da ubrzavate - rekao je Goran Milisavljević, generalni direktor kompanije Simens Srbija, u poruci sadašnjim i budućim inženjerkama. Prema njegovim rečima, ova kompanija veruje da je inovacija najjača tamo gde postoji različitost i da je ponosan da je broj žena i muškaraca u lokalnom timu izjednačen.

Pomoćnica direktora Kancelarije za IT i eUpravu Dragana Bećić uputila je iskrene čestitke nagrađenim inženjerkama, ističući da su njihove karijere dokaz da u nauci i tehnologiji ne postoje granice.

- Danas pred nama imamo 10 inženjerki koje ne prate promene, već ih pokreću. Svet se menja brže nego ikada, a Kancelarija za IT i eUpravu jedan je od nosilaca te promene. Mi ne razvijamo samo servise, mi gradimo digitalnu državu. Gradimo kompletnu digitalnu infrastrukturu, data centre i svakodnevno pokrećemo projekte koji zahtevaju znanje, odgovornost i inženjerski način razmišljanja. Posebno sam ponosna što veliki deo poslova u oblastima digitalizacije, veštačke inteligencije i informacione bezbednosti nose upravo žene, koje su značajno doprinele digitalnoj transformaciji Srbije. Danas žene čine skoro 60 odsto zaposlenih u Kancelariji za IT i eUpravu, više od 70 odsto u sektoru za razvoj elektronskih usluga, dok na rukovodećim pozicijama imamo potpunu ravnotežu - poručila je Bećić.

Zvanicama se obratila i Dušana Topalski, prošlogodišnja „Inženjerka godine“, koja je istakla da u vreme digitalne transformacije koju živimo, žene u inženjerstvu nisu samo učesnice – one su pokretačice, jer donose novu perspektivu, novu energiju i novu vrstu odgovornosti.

Inicijativu za izbor „Inženjerke godine“ pokrenuli su Privredna komora Srbije, kompanija Simens Srbija i udruženje „Inženjerka godine“, a podržava je i Xiaomi, kompanija koja zapošljava inženjerski kadar i promoviše osnaživanje žena u tehnološkim i inženjerskim oblastima.

Reč je o četvrtom po redu izboru u okviru šire inicijative da se javnosti u Srbiji predstave inženjerke iz različitih kompanija i institucija, one koje bi svojom ličnošću i radom mogle da budu primer i inspiracija mladim ženama koje se nalaze pred izborom budućeg zanimanja. Nakon javnog konkursa i izbora 10 finalistkinja, o tome ko će među njima poneti titulu „Inženjerke godine” odlučivala su četiri žirija: finalistkinje, predstavnici medija, učenici i profesori srednjih škola kao i predstavnici organizatora i partnera.

Finalistkinje ovogodišnjeg izbora za najinspirativniju ženu inženjerske struke u Srbiji bile su:

Aleksandra Arsenijević, Robert Bosch, vodeća razvojna inženjerka

Gordana Vasojević, MTU Maintenance Serbia, viša menadžerka za zaštitu na radu, zaštitu životne sredine i održivost

Dragana Živić, Nelt, viša analitičarka podataka za lanac snabdevanja

Jovana Kljajić, Idea Marketi, menadžerka sistema kvaliteta i tim lider za rizike i audit

Vanja Kovačić, Aerodrom Nikola Tesla Beograd, vodeća inženjerka za objekte visokogradnje i upravljanje projektima

Marija Milošević, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, asistentkinja

Jasmina Naumov, Rasina, odgovorni izvođač radova i menadžerka projekata

Gorana Radovanović, Codekido Engineering, direktorka i DevSecOps inženjerka

Anđelija Stojanović, ICCE, inženjerka automatike

Dr Milena Terzić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, viša naučna saradnica

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