U pucnjavi koja se večeras dogodila u bašti jednog poznatog restorana u sarajevskom naselju Sedrenik, ranjena su braća Nihad i Nedim Livnjak.

Kako je ranije potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić, dve povređene osobe prevezene su u bolnicu, gde se utvrđuje stepen njihovih povreda.

O događaju je obavešten dežurni kantonalni tužilac, dok se policijski službenici nalaze na terenu i preduzimaju potrebne mere.

Prema saznanjima portala Avaz, policija traga za Almerom Inajetovićem, koji se dovodi u vezu s ovom pucnjavom u naselju Sedrenik.

Kako se navodi, Inajetović je od ranije poznat policiji, više puta je osuđivan, a krajem prošle godine ranjen je u Starom gradu.

BONUS VIDEO