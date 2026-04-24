Dečak koji je povređen u eksploziji kod Najlon pijace u Novom Sadu, zadobio je povrede prsta šake i zadržan je u dečjoj bolnici.

Portparol Zavoda za urgentnu medicinu dr Zoran Krulj izjavio je za Tanjug da je dečaku povređena leva šaka. Ekipa Zavoda za urgentnu medicinu na teren je izašla u 15 časova i 48 minuta i intervenisala po prvom prioritetu. Dečak je u svesnom stanju prevezen u Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine. Iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine za Tanjug je potvrđeno da dečak ima povredu malog prsta na ruci i da je u stabilnom stanju zadržan na Odeljenju hirurgije.

Zasad nije poznato o kakvoj eksplozivnoj napravi je reč, a sumnja se da je ona pronađena u smeću.

Policija je obavila uviđaj.

