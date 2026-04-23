Jožef B. (31), koji je prošlog leta izrešetan mecima na ulaznim vratima kuće u kojoj je živeo u Pančevu, preminuo je nedavno od teške bolesti sa kojom se borio.

On je nekako uspeo da se oporavi i preživi te silne povrede nanete vatrenim oružjem po telu i glavi, ali je rak, koji mu je otkriven još pre upucavanja, metastazirao i sa njim nije uspeo da se izbori.

Na Pančevca je 7. jula 2025. godine u 4.18 časova ujutru, kako se sumnja, pucao M. L. (40) iz Aranđelovca. Više tužilaštvo u Pančevu ga je pre sedam dana optužilo za taj pokušaj ubistva i nedozvoljeno nošenje oružja.

Kako se sumnja on je u ranu zoru lupao na vrata kuće gde je Jožef živeo sa devojkom i vikao da traži Mariju. Momak mu je otvorio vrata i rekao da tu nema nikakve Marije, ali je tada napadač izvadio pištolj i pucao mu u glavu i telo, a kada je Bisak pao, u njega je ispalio još 11 metaka. Nakon toga je pobegao, a ranjenog momka je Hitna pomoć prebacila u pančevačku bolicu, a odatle u Urgentni centar u Beogradu gde je operisan. Život mu je tada spašen, ali se dugo vremena oporavljao.

Na kraju mu je stanje stabilizovano i on je pušten kući, gde je i dao iskaz postupajućem Višem tužiocu iz Pančeva.

Optužnica protiv osumnjičenog za njegov pokušaj ubistva dostavljena je Višem sudu u Pančevu na potvrđivanje, a ako prođe M. L. će biti zakazano suđenje. On se sada nalazi u pritvoru, a uhapšen je u Aranđelovcu krajem oktobra prošle godine, skoro četiri meseca posle zločina. Pre njega je policija uhapsila drugog čoveka iz BiH, kojeg je sumnjičila za isto krivično delo, ali se ispostavilo da on ima neoboriv alibi, kamera ga je snimila kako u to vreme na jednoj trafici u Pančevu kupuje nešto, pa je pušten iz pritvora nakon hapšenja M. L. i za njega se odustalo od sumnjičenja.

