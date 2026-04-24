Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da Iran planira da ponudi u pregovorima "nešto što će biti u skladu sa zahtevima Sjedinjenih Američkih Država".

"Oni daju ponudu i moraćemo da vidimo", rekao je Tramp Rojtersu tokom telefonskog intervjua.

On je izjavio da će "Iran dati ponudu usmerenu na zadovoljavanje zahteva SAD".

Portparol Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je danas da je Iran zatražio novi sastanak uživo sa američkom vladom, najavljujući da će izaslanici američkog predsednika Džared Kušner i Stiv Vitkof sutra otputovati u Pakistan.

Iranski državni mediji objavili su da ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči takođe putuje u Pakistan, ali, kako je javila iranska novinska agencija Tasnim, demantujući na taj način pisanje američkih medija, Arakči neće učestvovati u pregovorima sa američkom delegacijom tokom svoje posete Islamabadu.