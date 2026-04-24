Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da bi Rusija mogla da napadne članicu NATO-a u roku od nekoliko meseci i otvoreno je doveo u pitanje da li bi Sjedinjene Države ispunile svoju obavezu da se brane u slučaju takvog napada, objavio je Fajnenšel tajms.

Tuskova intervencija dolazi usred izveštaja da je Pentagon pripremio opcije za SAD da kazne evropske saveznike za koje američki predsednik Donald Tramp veruje da nisu podržali rat protiv Irana. Opcije su uključivale suspenziju Španije iz NATO-a i preispitivanje američke podrške britanskom zahtevu za Foklandska ostrva, objavio je Rojters, pozivajući se na interni imejl Pentagona.

Tusk je za novine u Aja Napi, na Kipru, rekao da je "najveće i najvažnije pitanje za Evropu da li su Sjedinjene Države spremne da budu lojalne kako je opisano u našim NATO sporazumima".







"Za celo istočno krilo, za moje susede, pitanje je da li je NATO i dalje organizacija koja je spremna, politički i logistički, da reaguje ako Rusija pokuša da ih napadne", rekao je Tusk.

"Ovo je nešto zaista ozbiljno. Govorim o kratkoročnim perspektivama, mesecima, a ne godinama", rekao je poljski lider, misleći na potencijalni ruski napad. "Zaista je važno da znamo da će svi shvatiti obaveze prema NATO-u jednako ozbiljno kao što to čini Poljska."

Tusk je naglasio da njegove komentare ne treba shvatiti kao skepticizam prema Članu 5 NATO sporazuma, koji se bavi međusobnom odbranom, već kao nadu da će se "garancije na papiru pretvoriti u nešto veoma praktično". Tusk je pomenuo incident od prošle godine u kojem je oko 20 ruskih dronova narušilo poljski vazdušni prostor, rekavši da su neki saveznici NATO-a oklevali da to smatraju napadom. Alijansa je na kraju podigla borbene avionime koji su oborili neke od dronova, što je bio prvi direktan sukob između NATO-a i ruskih sredstava od 2022. godine.

"Imao sam problema tokom jedne noći u septembru kada smo imali ovu prilično masovnu provokaciju dronom od strane Rusa", ​​rekao je Tusk. "Nije mi bilo lako da ubedim naše partnere u NATO-u da to nije bio slučajan incident, već dobro planirana i pripremljena provokacija protiv Poljske. Nekim našim kolegama je bilo mnogo lakše da se pretvaraju da se ništa nije dogodilo. Zato želim da budem siguran da će, ako se nešto desi, Rusija znati da će reakcija biti oštra i nedvosmislena", rekao je.

Poljska je najveći potrošač NATO-a po BDP-u, već ispunjava cilj alijanse od 5% i jedna je od najčvršće pro-transatlantskih zemalja u Evropi.

Komentari poljskog lidera usledili su na marginama samita EU na Kipru i odnosili su se na klauzulu bloka o međusobnoj odbrani, Član 42.7 Ugovora o EU, kao odgovor na Trampove pretnje da će se povući iz NATO-a i dvosmislen jezik o poštovanju Člana 5. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da bi blok trebalo da "oživi" Član 42.7 ovog proleća.

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je da Moskva nema nameru da napada NATO ili da se meša u njegove unutrašnje poslove. Putin je 21. aprila rekao opštinskim zvaničnicima da Rusija zna kako će se rat u Ukrajini završiti, ali da neće davati javne izjave o ishodu.