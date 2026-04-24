Saša Popović je preminuo 1. marta prošle godine, a njegova udovica Suzana Jovanović zajedno sa ćerkom Aleksandrom i sinom Danijelom brižljivo čuvaju uspomene na preminulog i sa tugom u očima svakog dana se prisećaju porodičnih uspomena koje im bude bol i setu.

Danas je osvanio najtužniji dan u kući Suzane Jovanović. Neka da se 24. aprila čula muzika i smeh iz vile na Bežanijskoj kosi, a danas je tišina.

Da je živ Saša bi danas proslavio 72. rođendan, a neutešna supruga Suzana Jovanović, zajedno sa decom, obeležiće ovaj dan u najužem krugu, a planiraju i da izađu na groblje kao što su to uradili i prošle godine.

Saša Popović je tokom života često isticao da mu rođendani nisu bili povod za velika slavlja, naročito nakon pedesete godine, već je taj dan provodio sa porodicom u svom domu.

Jednom prilikom je kroz šalu rekao:

- Teško da ću doživeti stotu, taj ko doživi stotu godinu nije radio u Grandu i nije radio sa pevačima i pevačicama - rekao je tada.

Podsetimo, Saša Popović je detinjstvo proveo u svešteničkoj porodici u Novom Sadu, a svojevremeno je o tom periodu govorio sa najlepšim sećanjem.

- Imao sam lepo detinjstvo. Nekako u ovim godinama rado ga se sećam. Voleo sam fudbal, nisam voleo školu, ali sam bio odlikaš. Fudbal sam voleo iznad svega, voleo sam da ustanem rano, u 6, 7 i da sam žongliram, udaram loptu. Mogao sam glavom da udaram 5.000 puta da ne padne. Mladost i detinjstvo sam proveo u porti Nikolajevske crkve u Novom Sadu, gde je moj deda bio sveštenik. Odrastao sam u crkvenoj, parohijskoj kući. I dedina tri rođena brata bili su popovi, tako da potičem iz svešteničke porodice. Majka Branka je bila domaćica i brinula je o meni i pet godina starijoj sestri Branki, s kojom sam bio veoma blizak– pričao je u emisiji „Iz profila“.

Saša je bio odličan đak u osnovno0j i srednjoj školi, a uprkos želji oca da p'ostane advokat muzika je prevladala te se on otisnuo u muzičke vode, krenuvši u muzičku školu. Iako je daleke 1976. godine upisao ekonomski-pravni fakultet na trećoj godini ga je muzika uzela "pod svoje" i tada je organizovao veliki orkestar "Lira".

Na uspeh koji je ostvario sa Lepom Brenom i „Slatkim grehom“ bio je ponosan, a život im je promenio Milutin Popović Zahar sa pesmom „Čačak, Čačak“ koju kada su otpevali u Šapcu postali su izuzetno pupularni.

Saša Popović je sahranjen 6. marta 2025. godine na Bežanijskom groblju u prisustvu porodice, šire familije i velikog broja prijatelja i saradnika koji su se oprostili od njega.

BONUS VIDEO: