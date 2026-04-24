Dečak koji je danas povređen u eksploziji u Novom Sadu, našao je upaljač od bombe, nezvanično se saznaje.

Kada je povukao osigurač, upaljač je aktiviran i došlo je do detonacije koja je nanela povrede.

Prema nezvaničnim informacijama, nije bilo bombe u kontejneru, već samo mehanizam za aktiviranje naprave.

Podsetimo, dečak star 13 godina povređen je danas nešto pre 16 časova u eksploziji naprave koju je pronašao u smeću u blizini Najlon pijace, na uglu Temerinske i Primorske ulice. Kako se pretpostavlja, došlo je do aktiviranja upaljača od bombe i eksplozije u trenutku kada je dečak predmet uzeo.

Upućeni navode da je najverovatnije reč o inicijalnom sredstvu eksplozivne naprave, koje i u slučaju delimične aktivacije može izazvati ozbiljne posledice.

Dečak je, prema dosadašnjim informacijama, nakon ukazane prve pomoći prebačen u Dečju bolnicu, gde mu je ukazana dalja medicinska nega. Njegovo stanje je stabilno i nije životno ugrožen.

Policija je obavila uviđaj na mestu događaja, a istraga treba da utvrdi kako se eksplozivna naprava našla u otpadu, kao i njeno poreklo.

Alo/Telegraf

