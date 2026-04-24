Kada nemate politiku, program ni kvalitetne ljude onda vrlo lako spadnete na najniže grane i postanete nasilnik.

Večeras smo u Zemunu videli pokušaj blokaderskog progona hrabrih ljudi iz Srpske napredne stranke samo zbog toga što su se, zamislite, drznuli da postave štandove i razgovaraju sa svojim komšijama.

Uvrede, pretnje i udarci od strane blokadera još jednom su dokazali kontinuitet njihove namere da nasiljem uplaše većinsku Srbiju a teže posledice izbegnute su zahvaljujući prisebnim aktivistima Srpske napredne stranke i brzom reakcijom pripadnika MUP-a.

Nikada nas nećete uplašiti, nećemo se povlačiti pred vama, mi branimo suverenu i patriotsku Srbiju.