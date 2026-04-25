Narodna banka Srbije (NBS) objavila je danas poziv namenjen studentima za obavljanje letnje prakse kako bi im približila rad centralne banke kao institucije od čijeg poslovanja zavisi stabilnost finansijskog sistema i kako bi ih upoznala s raznovrsnim funkcijama koje obavlja.

Poziv je upućen studentima četvrte i pete godine akademskih studija u Srbiji, odnosno treće, četvrte i pete godine godine na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva ili na Visokoj školi za informacione i komunikacione tehnologije, kao i državljanima Srbije koji studiraju u inostranstvu na završnim godinama.

Rok za prijavljivanje je 8. maj 2026. godine, nakon čega će biti organizovana selekcija prijavljenih kandidata koji ispunjavaju osnovne uslove.

Letnja praksa će se obaviti od 1. jula do 31. avgusta.

NBS će primiti do 30 studenata četvrte ili pete godine akademskih studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama koje su akreditovane od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a koji će završetkom studija ostvariti 240 ili 300 ESPB bodova, odnosno treće, četvrte ili pete godine strukovnih studija za informacione tehnologije na kojima će ostvariti 180 ESPB bodova, odnosno 240 ili 300 ESPB bodova.



Koja je ocena potrebna za prijavu

Studenti koji studiraju u Srbiji da bi se prijavili na praksu moraju da imaju prosečnu ocenu ostvarenu tokom studija najmanje osam, da im apsolventski staž ne traje duže od godinu dana od dana upisa apsolventskog staža i da imaju državljanstvo Srbije.

Uslovi za prijavljivanje studenata koji studiraju u inostranstvu su prosečna ocena ekvivalentna proseku najmanje osmice na univerzitetima u Srbiji i državljanstvo Srbije.

Kako se prijaviti

Prijave za letnju praksu u NBS se dostavljaju Direkciji za ljudske resurse i organizaciona pitanja na mail letnja.praksa@nbs.rs ili poštom odnosno lično na adresu Beograd, Kralja Petra 12, i one moraju da sadrže biografiju/CV i motivaciono pismo, originalno uverenje, odnosno potvrdu visokoškolske ustanove s podacima o godini studija i prosečnoj oceni, odnosno uspehu ostvarenom u toku studija ne stariju od mesec dana, kao i uverenje o državljanstvu Republike Srbije.

U postupku izbora studenata koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u Srbiji sprovešće se testiranje koje obuhvata proveru poznavanja osnovnih informacija o NBS, njenom delokrugu i poslovanju, znanja engleskog jezika i opšteg obrazovanja i informisanosti.

O vremenu i mestu testiranja studenti koji ispunjavaju osnovne uslove biće obavešteni putem internet stranice www.nbs.rs i putem imejla.

Postupak izbora studenata koji studiraju u inostranstvu izvršiće se na osnovu biografije, motivacionog pisma i uspeha ostvarenog tokom studija.

Neblagovremeno podnete i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

