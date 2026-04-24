U Višem sudu u Beogradu za 30. april zakazan je početak suđenja Slavoljubu Trajkoviću, optuženom da je 23. aprila prošle godine, u porodičnoj kući oštećenih u naselju Resnik noseći oružje sa prigušivačem, za koje nije imao dozvolu, pokušao da ubije dve osobe.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Trajkoviću se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delima ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Žrtva uhvatila prigušivač

U saopštenju tužilaštva je ranije navedeno da je Trajković 23. aprila prošle godine oko 22.30 časa došao do porodične kuće oštećenih i noseći na glavi kačket i naočare, a na rukama rukavice, neopaženo ušao u stambene prostorije L. T. i njegovu spavaću sobu, dok se L. T. nije nalazio u kući, pa ga je čekao sakriven u spavaćoj sobi.

Kada je L. T. ušao u stambene prostorije i navedenu sobu, okrivljeni je u njega uperio pištolj u nameri da puca i liši ga života, ali ga je oštećeni u tome sprečio, uhvativši prigušivač na pištolju, te ga je skrenuo od sebe.

Nakon toga su počeli da se rvu, pri čemu je Trajković i dalje pokušavao da usmeri pištolj ka L. T, ali ga je on u tome sprečavao tako što ga je obgrlio otpozadi i držao za ruke, u toku čega je okrivljeni iz navedenog pištolja opalio jedan metak.

Dozvao u pomoć dedu

Oštećeni je za to vreme dozivao u pomoć dedu D. T, koji je ubrzo došao iz svoje spavaće sobe u prizemlju kuće i ušao sa terase i pritrčao L.T. u pomoć.

D. T. je desnom rukom zgrabio prigušivač pištolja koji je držao okrivljeni, ali ga je on tada šutnuo u predelu nogu, usled čega je D.T. izgubio ravnotežu i pao, nakon čega je okrivljeni uperio pištolj u pravcu njegovom pravcu i pokušao da ga liši života, ispalivši iz navedenog pištolj metak u njegovom pravcu, koji ga je pogodio u podlakticu leve ruke, nanevši mu tešku telesnu povredu.

Nakon toga oštećeni L. T. i D. T. uspeli su da savladaju okrivljenog i istrgnu mu pištolj iz ruke.

BONUS VIDEO