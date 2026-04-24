Užasna saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 18 sati u Prijedoru, a kako nezvanično saznaje portal Prijedor danas, u udesu je poginuo vozač mopeda.

Do nesreće je došlo na lokalnom putu Kozarac-Lamovita u mestu Kamičani, a saznaje se da su se sudarili moped i traktor.

Uprkos brzoj intervenciji medicinskog osoblja službe Hitne pomoći Doma zdravlja Prijedor, vozač dvotočkaša je podlegao zadobijenim povredama.

Uviđaj su obavili policijski službenici PS za bezbednost saobraćaja Prijedor nakon čega će biti poznato više detalja.

Apeluje se da vozači prilagodite svoju vožnju uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.

